СБУ рассекретила новые документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС
Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы КГБ об аварии на Чернобыльской АЭС.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ об аварии на Чернобыльской АЭС. В перечне рассекреченных материалов оказались первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции.
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