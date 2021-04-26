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СБУ рассекретила новые документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Светлана Головина
13:58 26.04.2021
Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы КГБ об аварии на Чернобыльской АЭС.
СБУ рассекретила новые документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ об аварии на Чернобыльской АЭС. В перечне рассекреченных материалов оказались первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции.

© Служба безопасности Украины, Facebook

Обнародованные документы свидетельствуют о том, что до самой крупной ядерной катастрофы в истории взрывы на ЧАЭС случались неоднократно. Так, в 1982 году значительный выброс радиоактивных веществ был зафиксирован на первом энергоблоке, в 1984 году аварийные ситуации были на третьем и четвертом энергоблоках.

© Служба безопасности Украины, Facebook

Помимо этого, в 1983 году правительство Советского Союза получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР. Особое внимание уделялось тому, что в случае аварии радиоактивность могла быть «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

«8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, статистику заболеваемости и другие», - уточняется в сообщении СБУ в Facebook-аккаунте.

Помимо этого, ведомство отмечает, что что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан-Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти, однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно
чистые.

Взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года.

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