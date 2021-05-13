Россиян предупредили об опасном майском солнце

Жителям российских регионов, на территории которых устанавливается жаркая и солнечная погода, следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать солнечных ожогов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она подчеркнула, что в мае солнечная активность очень высока из-за сезонного колебания состояния озонового слоя.

«Прямые солнечные лучи, а солнце в мае очень активное, у нас пока еще истощен после зимнего сезона озоновый слой, он сейчас формируется, но тем не менее большая часть ультрафиолета достигает предповерхности, предземного слоя, там, где мы живем. Образование витамина D - это, конечно, очень замечательно, очень хорошо, но просто нужно помнить об опасности очень длительного нахождения в середине дня под солнечными лучами», - указала специалист.

Макарова призвала выполнять рекомендации врачей по защите кожи, глаз, а также избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, уходя в тень или в помещение.

Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине мая на Урале, в Москве, Поволжье, Новгородской, Кировской областях ожидается аномальная жара. Из-за погодных условия в ряде регионов будет наблюдаться высокая пожарная опасность.