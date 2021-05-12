Назван витамин, снижающий смертность от болезней сердца

Адекватное количество витамина D в организме почти на 30% снижает риски возникновении смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли сотрудники университета Бергена в Норвегии в ходе соответствующего исследования, пишет газета Express.

При этом опасным для развития сердечно-сосудистых заболеваний является как недостаток «солнечного» витамина в организме, так и чрезмерное употребление.

Наиболее благоприятными с точки зрения предупреждения возможных болезней сердца сочли показатели в диапазоне от 42 до 100 нмоль/л витамина D в крови.

При этом определить универсальную дозу вещества в виде биологической добавки к пище для всей людей невозможно, считает один из авторов исследования, профессор Ютта Диркс. Она уточнила, что оптимальное количество витамина зависит от многих факторов, включая регион проживания и ежедневный рацион. Важными источниками вещества являются рыба и печень трески. Кроме того, летом полезно заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе, отметила врач.