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Назван витамин, снижающий смертность от болезней сердца

Светлана Иванова
17:33 12.05.2021
Достаточное количество витамина D в крови уменьшает риски развития смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению медиков, наиболее благоприятными являются показатели в диапазоне от 42 до 100 нмоль/л вещества. «Солнечный» витамин можно получить из рыбы и печени трески, а также занимаясь физическими упражнениями на открытом воздухе.
Назван витамин, снижающий смертность от болезней сердца
© Фото: Jörg Horstmann, imageBROKER, Globallookpress
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Адекватное количество витамина D в организме почти на 30% снижает риски возникновении смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли сотрудники университета Бергена в Норвегии в ходе соответствующего исследования, пишет газета Express.

При этом опасным для развития сердечно-сосудистых заболеваний является как недостаток «солнечного» витамина в организме, так и чрезмерное употребление.

Наиболее благоприятными с точки зрения предупреждения возможных болезней сердца сочли показатели в диапазоне от 42 до 100 нмоль/л витамина D в крови.

При этом определить универсальную дозу вещества в виде биологической добавки к пище для всей людей невозможно, считает один из авторов исследования, профессор Ютта Диркс. Она уточнила, что оптимальное количество витамина зависит от многих факторов, включая регион проживания и ежедневный рацион. Важными источниками вещества являются рыба и печень трески. Кроме того, летом полезно заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе, отметила врач.

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