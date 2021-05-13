Песков: договоренностей о сроках и месте проведения встречи Путина и Байдена пока нет

Договоренностей о сроках и месте проведения встречи глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет. Вопрос в настоящий момент находится в стадии обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет. Эта тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа», - ответил официальный представитель Кремля на вопрос касательно сроков и места встречи Путина и Байдена.



Ранее Джозеф Байден выразил уверенность в том, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.