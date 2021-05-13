Современное оружие, Победа в ВОВ, борьба с пандемией: жители Краснодара посетили выставку поезда МО

Агитационный поезд Минобороны «Мы - армия страны. Мы - армия народа» прибыл в Краснодар, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Спецэшелон встретили начальник Краснодарского военного гарнизона генерал-майор Сергей Румянцев, военнослужащие, местные власти, жители города.

Оформление вагонов посвящено Победе в Великой Отечественной войне, достижениям современной Российской армии, борьбе военных медиков с коронавирусом.

Посетители поезда-выставки смогли увидеть образцы новейшей техники и вооружений Российской армии, поучаствовать в экскурсиях и посмотреть выступления творческих коллективов, а также просмотреть и разместить сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, найти своих родственников, сражавшихся на передовой.

В рамках мероприятия также состоялась акция «Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - Твой выбор», в ходе которой все желающие смогли посетить пункт отбора на военную службу по контракту.