От былых побед до новейшего вооружения: 10 тысяч ростовчан посетили выставку на военном поезде

В Ростове-на-Дону более десяти тысяч человек посетили агитационный поезд Минобороны «Мы - армия страны. Мы - армия народа». Среди желающих увидеть выставку как военнослужащие, так и простые жители города.

В составе поезда 17 тематических вагонов, один из которых называется «Дорога памяти», там можно просмотреть и разместить сведения о ветеранах Великой Отечественной войны.

На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения российской армии. Вагон «Победа над невидимым врагом» посвящен борьбе с российских военных медиков коронавирусом.

Патриотический поезд Министерства обороны «Мы - армия страны. Мы - армия народа» стартовал в конце апреля с Киевского вокзала в Москве. Состав с военной тематикой ездит по городам страны в рамках мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.