«Было ожидаемо»: брат рассказал об учительнице, закрывшей ребенка при стрельбе в Казани

Брат учительницы, заслонившей собой ученика при стрельбе в казанской гимназии, Андрей Игнатьев рассказал «Звезде», что подобный поступок был ожидаем. По его словам, девушка очень любила детей, с которыми работала, и многое делала для них.

«Она жертвовала себя очень много ради детей. Любила свой класс, и ученики ее. Во время пандемии она с утра до вечера сидела в онлайн-конференциях, созваниваясь с каждым, и очень ждала, когда они вновь смогут встретиться в школе», - сказал он.

Эльвира Игнатьева окончила педагогический колледж, после чего в 2017 году устроилась на работу в гимназию учителем английского языка. За это время девушка была удостоена гранта «Наш новый учитель - 2018» и второго места в конкурсе «Учитель года - 2018».

О том, что с сестрой случилась трагедия, Игнатьев узнал только вечером 11 мая, однако прибыл к зданию школы через несколько часов после произошедшего.

«Я работаю недалеко от этой школы. Сначала услышал сирены, затем скорые, после чего я зашел в Instagram и увидел, что произошло. Около 10 я подъехал с задней стороне школы, в тот момент дети уже прыгали из окон и бежали. Понял, что внутри все ужасно. Порядка девяти часов бегал вокруг здания, был полный хаос, поскольку никто ничего не мог понять, все друг друга потеряли. Когда всех развезли по больницам, мне сказали, что, скорее всего, ее отвезли в морг. Я приехал туда - и сразу все стало ясно», - поделился Игнатьев.

Брат погибшей отметил, что его сестра была очень порядочным и ответственным человеком. В день трагедии она пришла к первому уроку, несмотря на то что у нее было «окно».

Стрельба на территории школы на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. В результате трагедии погибли девять человек, более 20 пострадали. На данный момент подозреваемый арестован по решению суда на два месяца.