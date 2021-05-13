Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Было ожидаемо»: брат рассказал об учительнице, закрывшей ребенка при стрельбе в Казани

Светлана Головина
11:57 13.05.2021
По словам Андрея Игнатьева, девушка очень любила детей, с которыми работала, и всегда пыталась им угодить.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Брат учительницы, заслонившей собой ученика при стрельбе в казанской гимназии, Андрей Игнатьев рассказал «Звезде», что подобный поступок был ожидаем. По его словам, девушка очень любила детей, с которыми работала, и многое делала для них.

«Она жертвовала себя очень много ради детей. Любила свой класс, и ученики ее. Во время пандемии она с утра до вечера сидела в онлайн-конференциях, созваниваясь с каждым, и очень ждала, когда они вновь смогут встретиться в школе», - сказал он.

Эльвира Игнатьева окончила педагогический колледж, после чего в 2017 году устроилась на работу в гимназию учителем английского языка. За это время девушка была удостоена гранта «Наш новый учитель - 2018» и второго места в конкурсе «Учитель года - 2018».

О том, что с сестрой случилась трагедия, Игнатьев узнал только вечером 11 мая, однако прибыл к зданию школы через несколько часов после произошедшего.

«Я работаю недалеко от этой школы. Сначала услышал сирены, затем скорые, после чего я зашел в Instagram и увидел, что произошло. Около 10 я подъехал с задней стороне школы, в тот момент дети уже прыгали из окон и бежали. Понял, что внутри все ужасно. Порядка девяти часов бегал вокруг здания, был полный хаос, поскольку никто ничего не мог понять, все друг друга потеряли. Когда всех развезли по больницам, мне сказали, что, скорее всего, ее отвезли в морг. Я приехал туда - и сразу все стало ясно», - поделился Игнатьев.

Брат погибшей отметил, что его сестра была очень порядочным и ответственным человеком. В день трагедии она пришла к первому уроку, несмотря на то что у нее было «окно».

Стрельба на территории школы на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. В результате трагедии погибли девять человек, более 20 пострадали. На данный момент подозреваемый арестован по решению суда на два месяца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:13 ОПК
МС-21 с отечественными двигателями пройдет дополнительные испытания в ЦАГИ
10:38 В стране и мире
Видео
«Очень сложный»: в МЧС Абхазии рассказали о маршруте, по которому пошли российские туристы
08:49 В стране и мире
Многокилометровые очереди образуются на американских заправках из-за дефицита бензина
05:50 Армия
Видео
Главный защитник Юга России: Черноморский флот отмечает 238-летие
10:00 В стране и мире
Видео
В Норильске снесли недостроенный многоэтажный дом
Популярное
Популярное
Видео
Одеяла с оспой: экс-участник комиссии по биооружию рассказал о первых исторических попытках США его применить
Видео
ФСБ выявила в Шереметьево медицинскую клинику, выдававшую фальшивые справки иностранцам
Видео
Эксперт рассказал, как цвет напитков влияет на организм
Врач рассказал, действительно ли морковь и черника помогут улучшить зрение
Видео
Психиатр провел анализ допроса подозреваемого в стрельбе в Казани
NYT: у некоторых представителей США за рубежом выявили повреждения мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.