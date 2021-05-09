«Черная плесень»: вспышка редкой болезни произошла в Индии на фоне COVID-19

В Индии на фоне обострения ситуации с коронавирусом растет количество случаев редкой болезни мукормикоза, которую еще называют «черной плесенью». Такие данные представило Управление медицинского образования и исследований в стране.

Мукормикоз представляет собой грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи, глаза, легкие и мозг в особо тяжелых случаях. Чаще всего грибок, вызывающий мукормикоз, встречается во влажных помещениях и на поверхностях, в почве, растениях, гниющих овощах и фруктах.

За последние недели в индийском штате Гуджарат выявили 40 случаев инфекции, заражаются люди и в других уголках страны. При этом за предыдущие годы эта болезнь встречалась крайне редко. Некоторые пациенты из-за поражения глаз потеряли зрение, несколько смогли выжить после COVID-19, однако не перенесли заражение «черной плесенью» и скончались.

По данным индийских врачей, чаще инфекцией заражаются люди, которые болеют COVID-19 или недавно излечились. Как уточнил India Today член правительственной организации NITI Aayog доктор Пол после помещения пациента с коронавирусом на ИВЛ шансы заразиться «черной плесенью» возрастают. Кроме того, повышенный риск подхватить заболевание существует для диабетиков и пациентов с тяжелым иммунодефицитом, например, для больных онкологией и ВИЧ-инфицированных.

Индия находится на втором месте по числу выявленных случаев коронавируса. Вспышка заболеваемости прошла в конце марта, с того времени число выявленных за день инфицированных только растет. С 5 мая ежедневно фиксируется более 400 тысяч заболевших. Общее число заразивших превышает 22,2 миллиона человек.