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Мишустин: Россия приступит к массовому производству МС-21

Тимур Шерзад
13:31 12.05.2021
Помимо него, предполагается пустить в крупные серии самолет Ил-114-300 и легкомоторный ЛМС-901 «Байкал».
Мишустин: Россия приступит к массовому производству МС-21
© Фото: Дмитрий Терехов, Wikimedia
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что Россия приступит к массовому производству новых гражданских самолетов отечественной разработки. Он сделал это на своем выступлении в Госдуме с годовым отчетом о работе правительства.

Массово выпускать планируется самолеты МС-21, Ил-114-300 и легкомоторный ЛМС-901 «Байкал».

Все эти образцы можно будет, кстати, увидеть на авиасалоне МАКС-2021, и все в виде премьеры. МС-21, в частности, будет первый раз представлен с отечественными двигателями ПД-14. 

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