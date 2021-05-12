Мишустин: Россия приступит к массовому производству МС-21

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что Россия приступит к массовому производству новых гражданских самолетов отечественной разработки. Он сделал это на своем выступлении в Госдуме с годовым отчетом о работе правительства.

Массово выпускать планируется самолеты МС-21, Ил-114-300 и легкомоторный ЛМС-901 «Байкал».

Все эти образцы можно будет, кстати, увидеть на авиасалоне МАКС-2021, и все в виде премьеры. МС-21, в частности, будет первый раз представлен с отечественными двигателями ПД-14.