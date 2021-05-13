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Диетолог объяснила, как не поправиться от макарон

Светлана Иванова
11:34 13.05.2021
Макароны нельзя переваривать, чтобы не повышать гликемического индекса. Стоит добавить овощи и белковую составляющую по вкусу, ограничиться 15-30 граммами сыра и отказаться от жирных соусов, отдав предпочтение томатной пасте и оливковому маслу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress
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Правильно приготовленная паста не нанесет ущерба ни здоровью, ни фигуре. Об этом рассказала диетолог Мария Шубина. Специалист в комментарии «Звезде» уточнила, что макароны нельзя переваривать, чтобы не повышать гликемический индекс, повышающий уровень сахара в крови.

«При приготовлении макарон самое главное - не переварить. Они обязательно должны оставаться аль денте, то есть не должны быть мягкими. Переваренные макароны имеют более высокий гликемический индекс, то есть сильнее повышают уровень сахара в крови», - указала эксперт.

Она также посоветовала отказаться от жирных соусов к макаронам, отдавая предпочтение томатной пасте и оливковому маслу. Кроме того, следует выбрать белковую составляющую, исходя из собственных вкусовых предпочтений.

«Начать нужно с соуса, лучше выбирать томатный соус или небольшое количество оливкового масла, около одной чайной ложки, избегать более жирных соусов: сливочного соуса, сырного и так далее. Обязательно нужно добавить белка к макаронам, это могут быть морепродукты, рыба, птица, мясо - в общем, любой источник белка на ваш вкус. Можно добавить немного сыра, немного - это 15-20 грамм на одну порцию», - пояснила Шубина.

Диетолог также призвала обязательно использовать при приготовлении низкокалорийной пасты овощи, включая цукини, помидоры, баклажаны, и зелень в неограниченных количествах.

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