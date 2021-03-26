Диетолог назвала самые опасные продукты в питании студентов

Употреблять в большом количестве продукты, которые стимулируют центральную нервную систему, не рекомендуется, в том числе студентам. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Круглова Наталья. Как пояснила врач, в этом случае работоспособность головного мозга на какое-то время повышается, однако достаточно быстро снижается снова.

«Стимуляция ЦНС головного мозга – это не очень хорошо, это стимулирует на какой-то период времени, а в дальнейшем наступает снижение работоспособности, снижение к способности запоминанию материала», - указала диетолог.

Она отметила, что к таким продуктам относятся кофеинсодержащие напитки, включая кофе, колу и крепкий чай, а также шоколад. По словам Кругловой, такая пища может присутствовать в питании, но не должна быть в избытке. В частности, нормой по употреблению кофеина является не более 300 мг в день. Такую дозу вещества содержат одна-две кошки кофе и две-три чашки чая, уточнила специалист.

Также врач призвала студентов следить за количеством рафинированных сахаров и насыщенных жиров, присутствующих в рационе. По мнению диетолога, следует ограничить потребление выпечки, сладостей и фастфуда.

«Рафинированные углеводы, простые углеводы, поскольку они не содержат витамины группы, которые нужны для головного мозга и работы центральной нервной системы, и не содержат магний. Ели сравнивать с углеводами сложными, которые неочищенные, это крупы, макароны, хлеб зерновой, то, конечно, углеводы простые в этом плане проигрывают и не должны составлять основу рациона», - отметила доктор.

Она добавила, что в целом следование в питании так называемой западной диеты, которая характеризуется избытком простых углеводов, соли, насыщенного жира, негативно влияет на микрофлору кишечника, отвечающей за выработку витаминов группы B. Что в конечном итоге приводит к ухудшению способности к обучению.