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Доктор назвала лучшее для здоровья время принятия душа

Светлана Иванова
10:52 13.05.2021
Водные процедуры перед сном помогают коже очиститься от загрязнений, обеспечивая должное восстановление в течение ночи. Кроме того, принятие душа или ванны вечером помогает нормальному функционированию естественного циркадного ритма организма, улучшая качество сна.
Доктор назвала лучшее для здоровья время принятия душа
© Фото: Ralf-Udo Thiele, imageBROKER, Globallookpres
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Наиболее полезно для здоровья принимать душ вечером. Такое мнение выразила доктор-косметолог Рекхи Тэйлор. По мнению специалиста, благодаря водным процедурам перед сном кожа очищается от грязи, микробов и пота.

«Принимая душ вечером, вы очищаете свою кожу перед сном, тем самым позволяя ей должным образом восстанавливаться в течение ночи», - приводит британское издание Express мнение врача.

Она добавила, что очищение кожи перед сном позволит избежать забитых пор и предотвратит появление прыщей.

Журналисты также напоминают о других преимуществах для здоровья от купания перед сном. В частности, улучшается качество сна. К такому выводу пришли американские ученые, проведя соответствующее исследование.

Сотрудники Научного центра здравоохранения штата Юта в Хьюстоне и Университетов Южной Калифорнии и Юты проанализировали 5 322 научные работы, посвященные качеству сна, и выяснили, что люди, которые принимают душ или ванну от одного до двух часов перед сном, помогают восстановлению естественному циркадному ритму организма. Хороший ночной сон особенно важен, потому что он может снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний.

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