Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Очень сложный»: в МЧС Абхазии рассказали о маршруте, по которому пошли российские туристы

Алена Миронова
10:38 13.05.2021
Маршрут, по которому пошли российские туристы, в МЧС Абхазии назвали очень сложным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

Маршрут, который российские туристы выбрали для прохождения, является очень сложным в данный период года. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник пресс-службы МЧС Абхазии Роберт Джопуа.

«Это верхняя часть Кяласура. Точка А - верхняя часть Киласура. Точка Б - верхняя часть Гумисты. Горы, снег, еще не скоро оттаявший. Поэтому в данный период года это очень сложный маршрут. Я не знаю, почему они решили идти туда», - заявил Джопуа.

Он подчеркнул, что высота гор в этой местности составляет порядка 2400 метров. Там же располагается двух-трехметровый снег, который шел всю зиму - он только-только начинает таять. Опасность, по словам собеседника, заключается, прежде всего, в огромных высотах, большой глубине снега, а также в том, что этот снег кое-где уже начинает таять - в этих местах расщелины можно не заметить.

Ранее абхазские спасатели получили сообщение о том, что член российской туристической группы не может самостоятельно спуститься с высокогорья и ему требуется помощь. 

Россияне смогли оставить лишь примерные координаты своего местонахождения, из-за чего спасатели не смогли увидеть их с вертолета. В настоящее время спасательная операция продолжается. Туристическая группа, по последним данным, вышла на связь с абхазскими спасателями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:38 В стране и мире
Видео
«Очень сложный»: в МЧС Абхазии рассказали о маршруте, по которому пошли российские туристы
08:49 В стране и мире
Многокилометровые очереди образуются на американских заправках из-за дефицита бензина
05:50 Армия
Видео
Главный защитник Юга России: Черноморский флот отмечает 238-летие
10:00 В стране и мире
Видео
В Норильске снесли недостроенный многоэтажный дом
06:40 Армия
Видео
Знаменитый на весь мир полигон: Капустин Яр отмечает 75-летие
Популярное
Популярное
Видео
Психиатр провел анализ допроса подозреваемого в стрельбе в Казани
Видео
Продавец рассказал, почему он продал оружие напавшему на школу в Казани
СМИ: подросток написал о намерении повторить действия убийцы из Казани в Благовещенске
NYT: у некоторых представителей США за рубежом выявили повреждения мозга
Видео
В Казани простились с учительницей, заслонившей собой ученика
Видео
Дело пахнет клофелином: анестезиолог провела эксперимент по установлению смертельной дозы препарата
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.