«Очень сложный»: в МЧС Абхазии рассказали о маршруте, по которому пошли российские туристы

Маршрут, который российские туристы выбрали для прохождения, является очень сложным в данный период года. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник пресс-службы МЧС Абхазии Роберт Джопуа.

«Это верхняя часть Кяласура. Точка А - верхняя часть Киласура. Точка Б - верхняя часть Гумисты. Горы, снег, еще не скоро оттаявший. Поэтому в данный период года это очень сложный маршрут. Я не знаю, почему они решили идти туда», - заявил Джопуа.

Он подчеркнул, что высота гор в этой местности составляет порядка 2400 метров. Там же располагается двух-трехметровый снег, который шел всю зиму - он только-только начинает таять. Опасность, по словам собеседника, заключается, прежде всего, в огромных высотах, большой глубине снега, а также в том, что этот снег кое-где уже начинает таять - в этих местах расщелины можно не заметить.

Ранее абхазские спасатели получили сообщение о том, что член российской туристической группы не может самостоятельно спуститься с высокогорья и ему требуется помощь.

Россияне смогли оставить лишь примерные координаты своего местонахождения, из-за чего спасатели не смогли увидеть их с вертолета. В настоящее время спасательная операция продолжается. Туристическая группа, по последним данным, вышла на связь с абхазскими спасателями.