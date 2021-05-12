Россияне определили необходимый для счастья месячный доход

Чтобы чувствовать себя счастливыми, в среднем жителям России нужно 173 тысячи рублей ежемесячно. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. При этом денежные аппетиты различаются среди населения разных регионов: наиболее высокие запросы у москвичей, а наиболее скромные - у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка, передает РИА Новости.

Согласно исследованию, которое проводилось с 14 апреля по 10 мая и охватило 541 населенный пункт из всех федеральных округов, включая города-миллионники и полумиллионники. Всего было опрошено 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

Потребности россиян выросли с января (когда эта цифра составляла 166 тысяч рублей), но сократились по сравнению с 2017 годом, когда счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно.

При этом мужчины определили сумму, достаточную для счастья, в 192 тысячи, что выше, чем у женщин (155 тысяч рублей). Денежные аппетиты также возрастают с возрастом: молодежь до 24 лет остановилась на цифре в 130 тысяч рублей в месяц, люди в возрасте от 25 до 34 лет - 164 тысячи, от 35 до 44 лет - 198 тысяч рублей. Россиянам старше 45 лет для счастья достаточно 195 тысяч рублей в месяц.

У москвичей, в свою очередь, наиболее высокие денежные аппетиты. Жители столицы оценили эту сумму в 224 тысяч рублей в месяц, Санкт-Петербурга - 183 тысячи рублей, Кирова - в 132 тысяч рублей в месяц.