Назван процент счастливых россиян

Подавляющее большинство россиян (80%) отметили, что, вероятно, могли бы назвать себя счастливыми людьми. Полностью уверены в собственном счастье 36% граждан. Такие результаты продемонстрировал проведенный ВЦИОМ опрос общественного мнения, приуроченный к Международному дню счастья, отмечающемуся 20 марта.

Большая часть респондентов объяснили, что счастливыми их делает семейное благополучие (26%), жизнь и здоровье себя и близких (25%), а также детей (21%), и хорошая работа (17%). Из всех опрошенных, имеющих хороший достаток, счастливыми оказались 93%.

Помимо этого, 31% людей полагает, что вокруг них больше счастливых, нежели не испытывающих это чувство людей. Еще 45% считают, что счастлива половина людей вокруг них и 16% считают, что находятся среди в большей степени несчастных людей.

Не чувствуют себя счастливыми 16% участников опроса. Среди них 10% недовольны положением дел в стране и 9% считают, что им мешает быть счастливыми общая нехватка материальных средств. Об этом пишет ТАСС.

Ранее россияне озвучили, какие профессии считают безосновательно высоко оплачиваемыми. Лидерами списка оказались политики и банкиры.