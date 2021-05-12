«Полчаса бродил по школе»: корреспонденты «Звезды» проверили учреждения на безопасность

После трагедии со стрельбой в казанской гимназии регионы активно начали проводить внеплановые проверки систем безопасности. В школы, колледжи и детские сады от Владивостока до Калининграда направлены специальные комиссии.

Усиленная охрана, тревожные кнопки, хорошо отработанные планы эвакуации есть во многих учреждения. Однако в целях эксперимента оператор «Звезды» даже после трагедии смог беспрепятственно пройти в одну из школ Новосибирска.

Оператор смог спокойно пройти на входе «вертушку» и подняться на второй этаж к классам. С большой сумкой по территории школы он ходил около получаса и никто его не остановил и не поинтересовался, что он здесь делает.

Кроме того, представители учреждения не смогли аргументировать произошедшее и ответить, почему так плохо организована охрана.

В то же время, в школу Хабаровска и Владивостока корреспондентов «Звезды» не пустили.

После трагедии в Казани Минпросвещения России подготовило дополнительные рекомендации, чтобы защитить жизнь и здоровье детей и работников учебных организаций.