Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта

Более тысячи ракет выпустили по территории Израиля палестинские группировки из сектора Газа. Порядка 200 из них не смогли пересечь границу, разорвавшись внутри палестинского анклава. Об этом заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Он отметил, что операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены» продолжается уже более 38 часов.

«За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», - заявил Конрикус.

Ранее палестинская радикальная группировка заявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, чего в столице Израиля не было уже с 2014 года.