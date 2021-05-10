СМИ: в результате обстрелов Израиля в секторе Газа погибло 20 человек
В секторе Газа из-за обстрелов со стороны Израиля погибло 20 человек.
© Фото: Dawoud Abo Alkas Keystone Press Agency Globallookpress
В результате обстрелов со стороны армии Израиля в секторе Газа погибло 20 человек, включая 9 детей. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Из-за большого числа погибших сегодняшний день можно считать одним из самых кровавых за несколько лет», - говорится на сайте телеканала.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля заявил о том, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 45 ракет. Отмечается, что такому же обстрелу Иерусалим подвергался летом 2014 года.