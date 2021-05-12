Названа дата похорон погибших при стрельбе в казанской гимназии
Церемонии прощания и похороны погибших при нападении на учебное заведение состоятся 12 мая.
© Фото: Духовное управление мусульман Республики Татарстан, РИА Новости
Похороны погибших при стрельбе в гимназии в Казани состоятся 12 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.
«Траурные церемонии будут сопровождать психологи», - уточняется в сообщении.
Трагедия в учебном заведении произошла утром 11 мая. В результате стрельбы жертвами стали девять человек, еще 21 получил ранения различной степени тяжести. Подозреваемый был задержан на месте, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.