Названа дата похорон погибших при стрельбе в казанской гимназии

Похороны погибших при стрельбе в гимназии в Казани состоятся 12 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

«Траурные церемонии будут сопровождать психологи», - уточняется в сообщении.

Трагедия в учебном заведении произошла утром 11 мая. В результате стрельбы жертвами стали девять человек, еще 21 получил ранения различной степени тяжести. Подозреваемый был задержан на месте, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.