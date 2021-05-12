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Стрельба в казанской гимназии: подробности трагедии

Светлана Головина
Алексей Дегтярев
Олег Лавров
06:39 12.05.2021
Нападение на учебное заведение в Казани произошло утром 11 мая.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: vk.com region_kazan116 Globallookpress
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В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен день траура в связи с трагедией в гимназии №175, унесшей жизни девяти человек, еще 21 получил ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в больнице - двое школьников в крайне тяжелом состоянии. В момент стрельбы многие получили проникающие ранения, а те, кто пытались спастись от выстрелов, выпрыгивая из окон, получили многочисленные переломы.

Накануне в Татарстан прибыли спецборты МЧС России с врачами из Москвы и соседних регионов - высококвалифицированные специалисты по огнестрельным ранениям. С пациентами, которые уже отошли от наркоза начали работу психологи. Также в больницу приехала уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Я поговорила с каждым. Конечно дети в подавленном состоянии. Психологов хватает. Каждому уделено внимание», - сказала омбудсмен.

Как все произошло сейчас рассказывают невольные участники вчерашних событий. Их жизни во многом зависели от скорости реакции.

«Началась тревога. Начали кричать по рации: "Закройте двери, не выходите из классов". Ну я успел закрыть дверь, и сразу, через секунд двадцать, - резкий хлопок, и потом началась стрельба. Стрельба шла минут 10-15», - рассказал очевидец Кирилл Смычков.

Счастливчиком оказался тот, кто в этот день пропустил уроки. Мама одного из шестиклассников Кристина Фролова сейчас рада тому, что разрешила ребенку остаться дома.

«Ребенок у меня заболел именно сегодня (11 мая, - прим. ред), позвонил мне в 8 часов и сказал: "Мам, можно я сегодня в школу не пойду? У меня, говорит, температура 38,3." Я подумала, что он сочиняет, а оказалось, что нет. Вот, повезло», - поделилась она.

Подозреваемый в стрельбе юноша жил вместе с семьей. Сразу после ЧП в квартире начали работать местные следователи, после чего за работу взялся московский комитет. Следственные действия не прекращались до позднего вечера. В ходе допроса подозреваемый заявлял, что считает себя богом.

«Он выкрикивает фразы, причем иногда речь у него разорвана — это тоже симптом психоза. В общем, это все говорит об остром психотическом состоянии, которое может быть при разных заболеваниях, часто такое бывает при шизофрении.  Решение созревало 2 месяца - систематизация бреда. Понял миссию - убивать. Второй тревожный звоночек - отношение к матери. У больных шизофренией бывает мать не родная, чужая - женщина. негативизм», - отметил психиатр Игорь Лазарев.  

Однако эксперты полагают, что задержанному вряд ли удастся избежать уголовной ответственности и быть помещенным в лечебницу. Чтобы это произошло, нужно доказать что в момент нападения он не отдавал отчет своим действиям.

К школе, где произошла стрельба, всю ночь несли цветы, игрушки и свечи - трагедия никого не оставила равнодушным. Люди не могли сдержать эмоции.

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