Путин подписал закон о квоте для социальной рекламы в интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании размещения социальной рекламы в интернете. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
На размещение такого рожа рекламы уводится обязательная квота в пять процентов. Данная норма существует для телевизионной и баннерной рекламы.
На первом этапе данный закон затрагивает крупнейшие сервисы. Данный закон предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения.
Помимо этого, требования затрагивают владельцев информационных ресурсов, которые распространяют рекламу, если Она ориентирована на российскую аудиторию и имеет ежедневную аудиторию свыше 100 тысяч пользователей.
Исключения предусмотрены для сайтов средств массовой информации.
Ранее Путин подписал закон о запрете госслужащим иметь гражданство и вид на жительство за рубежом. Также занимать государственные должности и должности муниципального уровня нельзя будет при наличии любого другого документа, дающего право на постоянное проживание российского гражданина за рубежом.