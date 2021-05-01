Путин подписал закон о квоте для социальной рекламы в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании размещения социальной рекламы в интернете. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

На размещение такого рожа рекламы уводится обязательная квота в пять процентов. Данная норма существует для телевизионной и баннерной рекламы.

На первом этапе данный закон затрагивает крупнейшие сервисы. Данный закон предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения.

Помимо этого, требования затрагивают владельцев информационных ресурсов, которые распространяют рекламу, если Она ориентирована на российскую аудиторию и имеет ежедневную аудиторию свыше 100 тысяч пользователей.

Исключения предусмотрены для сайтов средств массовой информации.

Ранее Путин подписал закон о запрете госслужащим иметь гражданство и вид на жительство за рубежом. Также занимать государственные должности и должности муниципального уровня нельзя будет при наличии любого другого документа, дающего право на постоянное проживание российского гражданина за рубежом.