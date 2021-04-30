Путин подписал закон о запрете госслужащим иметь гражданство и вид на жительство за рубежом

Госслужащим РФ будет запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство за границей. Регламентирующий это закон подписал глава государства Владимир Путин.

Также занимать государственные должности и должности муниципального уровня нельзя будет при наличии любого другого документа, дающего право на постоянное проживание российского гражданина за рубежом. О появлении подобного документа в случае его изначального отсутствия, а также о прекращении гражданства РФ госслужащие будут обязаны сообщить.

Лицо, имеющее вышеуказанные документы, не сможет стать послом России в иностранном государства. Помимо этого, дипломатическим работникам будет необходимо уведомлять государство о приобретении статуса иностранного гражданина или вида на жительство и иных схожих документов их супругами.

Государственным служащим будет необходимо предоставить доказательства отсутствия у себя гражданства другой страны в течение полугода со вступления в силу нового закона. В случае неисполнения данного требования последует увольнение. Ранее сообщалось, что данный законопроект внес на рассмотрение Госдумой президент РФ Владимир Путин.