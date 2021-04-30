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В ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровске погибли три человека

Кира Карон
23:37 30.04.2021
Три человека стали жертвами ДТП в Хабаровском крае.
В ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровске погибли три человека
© Фото: 27.mchs.gov.ru
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В результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли три человека, 10 человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ночь на 1 мая 2021 года (по местному времени) на 370-м км федеральной автодороги А-376 Лидога-Ванино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека и пострадали около 10 пассажиров автобуса», - сказано в сообщении.

Всего в салоне находились 32 человека и два водителя. По предварительной информации, среди погибших один ребенок, передает источник ТАСС. Прокуратура Хабаровского края организовала проверку по данному происшествию. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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