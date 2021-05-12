За последние часы армия Израиля нанесла удары по ряду целей в секторе Газа
Армия страны поразила несколько важных объектов палестинцев, которые ведут массированный обстрел Израиля с 18.00 вчерашнего дня.
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Израильские военные за последние часы нанесли удары по ряду целей в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба армии, ракеты из Израиля в Палестину продолжают лететь.
«За последние несколько часов армия обороны Израиля поразила ряд важных целей террористов и боевиков в секторе Газа. Удары в настоящее время продолжаются», - цитирует РИА Новости заявление оборонного ведомства.
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, с вечера вторника сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах уже 10 раз. Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня.
Как только что стало известно, боевое крыло ХАМАС запустило по израильскому городу Беэр-Шева 100 ракет.