За последние часы армия Израиля нанесла удары по ряду целей в секторе Газа

Израильские военные за последние часы нанесли удары по ряду целей в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба армии, ракеты из Израиля в Палестину продолжают лететь.

«За последние несколько часов армия обороны Израиля поразила ряд важных целей террористов и боевиков в секторе Газа. Удары в настоящее время продолжаются», - цитирует РИА Новости заявление оборонного ведомства.

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, с вечера вторника сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах уже 10 раз. Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня.

Как только что стало известно, боевое крыло ХАМАС запустило по израильскому городу Беэр-Шева 100 ракет.