В стране и мире «Далее будет масштабнее»: ХАМАС запустил сотню ракет по израильскому городу Беэр-Шева Кирилл Васин ХАМАС продолжает обстрелы территории Израиля. © Фото: Osama Baba Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Боевое крыло ХАМАС запустило по израильскому городу Беэр-Шева 100 ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ХАМАС. «Сейчас было выпущено 100 ракет по оккупированной Беэр-Шева в ответ на возобновление ударов врага по высотным жилым зданиям. Далее будет масштабнее», - передает агентство текст заявления. В то же время, сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Тель-Авиве. Столкновения между палестинцами и силами безопасности Израиля не стихают с апреля. Обстановка накалилась после того, как боевое крыло движения ХАМАС выдвинуло ультиматум. От израильских властей еще накануне потребовали вывести всех полицейских и военных из района Храмовой горы в Иерусалиме. Там находится мечеть Аль-Акса, одна из главных мусульманских святынь, возле которой и вспыхнули беспорядки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика