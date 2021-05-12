«Далее будет масштабнее»: ХАМАС запустил сотню ракет по израильскому городу Беэр-Шева
Боевое крыло ХАМАС запустило по израильскому городу Беэр-Шева 100 ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ХАМАС.
«Сейчас было выпущено 100 ракет по оккупированной Беэр-Шева в ответ на возобновление ударов врага по высотным жилым зданиям. Далее будет масштабнее», - передает агентство текст заявления.
В то же время, сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Тель-Авиве.
Столкновения между палестинцами и силами безопасности Израиля не стихают с апреля. Обстановка накалилась после того, как боевое крыло движения ХАМАС выдвинуло ультиматум. От израильских властей еще накануне потребовали вывести всех полицейских и военных из района Храмовой горы в Иерусалиме. Там находится мечеть Аль-Акса, одна из главных мусульманских святынь, возле которой и вспыхнули беспорядки.