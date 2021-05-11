«10 секунд до бомбоубежища»: почему в Израиле вновь гремят взрывы

Сирены тревоги в Ашдоде и Ашкелоне не смолкают. Ракеты, выпущенные с территории сектора Газа, накрывают израильские жилые кварталы. Одна попала в дом, другая в школу, третья - в порт Ашкелона. На улицах горят автомобили. Местные жители, пригибаясь к земле, наблюдают в ясном небе, как снаряды ХАМАС перехватывает израильская система ПРО «Железный купол».

Та же картина и ночью. За сутки со стороны сектора Газа по Израилю выпустили уже несколько сотен ракет. Есть раненые. Многие боятся выходить из укрытий.

«У нас есть около 10 секунд, чтобы добежать до бомбоубежища. Вчера, когда сработали сирены, в 6.20 утра мне пришлось схватить своего спящего ребенка под мышку и бежать с ним в бомбоубежище. И успеть захлопнуть металлический щит на окне, и все это меньше чем за 10 секунд - просто, чтобы не попасть под удары, если эту ракету не перехватят», - рассказывает жительница кибуца Кфар-Аз Катерина Хортвиц.

Столбы густого дыма и вспышки от разрывов - и над сектором Газа.

«Армия обороны Израиля нанесла более 130 ударов по военным целям в секторе Газа, ликвидированы более 15 террористов ХАМАС», - сообщил официальный представитель Вооруженных сил Израиля Джонатан Конрикус.

Под обстрелы и тут попадают мирные жители. На асфальте - лужи крови, в больницах уже не хватает мест, а раненых все везут. Пострадавших - больше сотни, жертвами израильских обстрелов, как утверждают в Палестине, стали свыше 20 человек.

Евросоюз и США уже призвали стороны прекратить обстрелы. Озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке выражает и Россия. Но премьер Беньямин Нетаньяху лишь обещает усилить удары по сектору Газа.

«Нужно усилить интенсивность атак и их частоту. Мы в самом разгаре нашей кампании. Со вчерашнего дня силы обороны Израиля сотни раз атаковали позиции ХАМАС и исламского джихада в Газе», - заявил премьер-министр.

Столкновения между палестинцами и силами безопасности Израиля не стихают с апреля. Обстановка накалилась после того, как боевое крыло движения ХАМАС выдвинуло ультиматум. От израильских властей еще накануне потребовали вывести всех полицейских и военных из района Храмовой горы в Иерусалиме. Там находится мечеть Аль-Акса, одна из главных мусульманских святынь, возле которой и вспыхнули беспорядки.

Верующих заставили силой покинуть мечеть - израильские правоохранители пустили в ход слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты - часть из них разорвалась внутри здания. Пострадали сотни палестинцев. В ответ те забросали камнями площадь у Стены Плача, где собрались на молитву тысячи иудеев.

«Они атаковали полицейских, забрасывали камнями, бутылками, булыжниками, взрывали петарды. Сейчас это место и прилегающие к нему улицы, они патрулируются полицией, контролируется ситуация. Если будут какие-то вспышки, полиция будет действовать быстро, эффективно и бескомпромиссно», - рассказывает пресс-секретарь полиции Иерусалима Михаил Зингерман.

Армия Израиля, в свою очередь, распространила кадры обстрела из танков военных постов ХАМАС. Это очередная реакция на ракетную атаку сектора Газа, и, судя по всему, не последний. Впереди - еще одна ночь, которая вряд ли будет спокойной.