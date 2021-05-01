В МВД Киргизии рассказали о подробностях конфликта с Таджикистаном

В МВД Киргизии озвучили свою версию развития конфликта, который произошел на границе с Таджикистаном на этой неделе. Согласно данным ведомства, конфликт случился после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением.

«В ходе переговоров представителями правоохранительных органов, силовых структур и местной администрации двух республик конфликт был урегулирован», - говорится в сообщении.

В район дислокации Головного водозаборного сооружения 29 апреля 2021 года примерно в 13:30 прибыли местные жители и потребовали демонтировать ранее установленные камеры. Собравшиеся люди со стороны Таджикистана, отказавшись, начали обстреливать людей из нескольких охотничьих ружей, уточнили в киргизском МВД.

«Далее последовал интенсивный обстрел минометного расчета со стороны Таджикистана на прилегающую территорию и внутреннюю часть Головного водозаборного сооружения. От разрыва снаряда из миномета местные жители получили осколочные ранения», - заключили в ведомстве.

Конфликт жителей Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Минздрав Киргизии сообщил, что в результате перестрелки погибли 13 человек.

Ранее Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе. Об этом заявил глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев в ходе переговоров со своим коллегой из Таджикистана Саймумином Ятимовым.