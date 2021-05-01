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Лавров обсудил с министрами Киргизии и Таджикистана урегулирование конфликта на границе

Алексей Курильченко
17:09 01.05.2021
Глава МИД РФ выразил намерение России оказывать содействие при разрешении ситуации на границе Киргизии и Таджикистана.
Лавров обсудил с министрами Киргизии и Таджикистана урегулирование конфликта на границе
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор со своими коллегами: главами МИД Киргизии Русланом Казакбаевым и Таджикистана Сироджиддном Мухридинным. Стороны обсудили ситуацию, возникшую вокруг конфликта на киргизско-таджикской границе. Лавров выразил намерение России оказывать любое содействие для разрешения ситуации.

«Подчеркнуто, что Россия приветствует достигнутые сторонами – в соответствии с поручениями глав Киргизии и Таджикистана – договоренности по урегулированию конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее в СМИ поступила информация, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе. Об этом заявил глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

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