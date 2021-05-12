Чрезвычайное положение и пожары: кадры из охваченного беспорядками израильского Лода

В израильском городе Лод продолжаются беспорядки и столкновения. По сообщению канцелярии премьера страны, в городе объявлено чрезвычайное положение.

Очевидцы публикуют в Сети многочисленные видео с места событий. На них видно, что улицы заполнены протестующими, имеются очаги пожаров.

Ранее военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» взяло на себя ответственность за ракетные удары по Израилю, заявив, что они - являются ответом на «агрессию против священного города» Иерусалим и назвало «преследованием своего народа» нахождение израильских военных в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса. В ответ Израиль начал «волну ударов» по сектору Газа. Конфликт между сторонами продолжается.