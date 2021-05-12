Мэр израильского города Лод призвал ввести армию из-за беспорядков

Мэр израильского города Лод Яир Ревиво призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны закрыть населенный пункт и ввести на его улицы армию.

Градоначальник отметил, что из-за столкновений существует риск новых жертв. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По сообщениям СМИ, в городе происходят стычки между еврейским и арабским населением, продолжаются погромы и поджоги зданий и автомобилей.