Московские власти рассказали о последствиях урагана в городе

Ураганный ветер, налетевший на Москву и Московскую область вечером 12 мая, устроил настоящий беспорядок на столичных улицах. Как сообщили городские власти, коммунальные службы до сих пор ликвидируют последствия непогоды.

«По состоянию на 20.00 ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения», - рассказали в паблике столичного комплекса городского хозяйства.

Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят, поврежденные ветром конструкции приходится демонтировать. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали до 23 метров в секунду, было решено временно закрыть городские парки, включая и центральный Парк Горького.

В подмосковных Луховицах из-за урагана погибла 79-летняя жительница. Женщина ехала на велосипеде, когда на нее рухнуло дерево. Еще несколько человек были госпитализированы с травмами после того, как на людей упали неустойчивые конструкции веранд кафе и рекламные щиты.