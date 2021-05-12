Мэр Казани возложил цветы к мемориалу у казанской школы

Мэр Казани Ильсур Метшин прибыл к импровизированному мемориалу, чтобы возложить цветы погибшим после нападения на школу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии Казани.

Ранее Метшин перенес операцию, поэтому прибыл на возложение на костылях. Также он обратился к близким погибших и выразил всем искренние соболезнования.

«Сделаем все возможное и невозможное, чтобы спасти тех детей и взрослых, которые находятся в больнице. Сегодня по всей стране и за ее пределами подобные мемориалы – люди несут цветы, игрушки, частичку своего сердца, выражая солидарность с семьями из Казани. Слова огромной благодарности», - сказал он.

Также Метшин выразил благодарность директору школы и коллективу учителей, которые не позволили случиться большей трагедии.

Ранее советский районный суд Казани удовлетворил требование обвинения и арестовал на два подозреваемого в массовом убийстве в казанской гимназии Ильназа Галявиева.