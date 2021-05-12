Правительство рассмотрит возможность реструктуризации долгов для восстановления деятельности должников

В четверг Правительство России обсудит возможность реструктуризации долгов для восстановления хозяйственной деятельности и платежеспособности должников. Об этом сообщается на сайте кабмина.



«Законопроектом, в частности, предусмотрено расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц, вводится новая реабилитационная процедура - реструктуризация долгов для восстановления хозяйственной деятельности и платежеспособности должника и сохранения рабочих мест. Исключается ряд неэффективных процедур банкротства», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон, обязывающий банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Документ был инициирован депутатом от фракции «Единая Россия» Натальей Костенко.