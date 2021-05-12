Госдума обязала банки объяснять причину отказа в предоставлении ипотечных каникул

Во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон, обязывающий банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Документ был инициирован депутатом от фракции «Единая Россия» Натальей Костенко.

Согласно принятому закону об ипотечных каникулах, заемщики, которые попали в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. Заемщик в течение этого периода может либо уменьшать размер выплат, либо приостановить. В законе определены критерии трудной жизненной ситуации, основной из них - снижение дохода более чем на 30%.

Ранее стало известно, что россияне имеют право досрочно погасить кредит без каких-либо платежей и комиссий. Такой закон действует с 2011 года. Заемщик также должен оповестить банк о своем намерении за 30 дней, если данный пункт не прописан в договоре.