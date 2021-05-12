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«Более 130 ракет»: опубликованы кадры массированной ракетной атаки по Израилю

Алексей Курильченко
20:13 12.05.2021
По Израилю из сектора Газа было выпущено более 130 ракет ХАМАС.
© Видео: twitter, @AliJaved24 © Фото: twitter, @AliJaved24
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Пользователи Twitter опубликовали видео очередной ракетной атаки по Израилю с территории сектора Газа боевым крылом движения ХАМАС. По данным оочевидцев, было запущено более сотни ракет. Отмечается, что удары были нанесены по городам Ашкелон, Нетивот и Сдерот.

«Более 130 ракет запустили ХАМАС в ответ на ракетные атаки Израиля», - написал очевидец в Twitter.

Ранее в Сети появились кадры из Израиля, которыми поделился корреспондент Israel Hayom Ариэль Кахана. На кадрах видно, как осуществляется работа системы ПРО «Железный купол» на перехват ракет со стороны сектора Газа.

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