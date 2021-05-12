В стране и мире В Симферополе произошло ДТП с участием машины скорой помощи Алексей Курильченко Три человека пострадали при столкновении скорой помощи и легкового автомобиля. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: В Симферополе возле села Строгоновка произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. Пострадали три человека - водители обоих автомобилей и пациент скорой помощи. «По предварительным данным, водитель специального автомобиля, двигаясь в направлении Ялты, с включенными световыми и звуковыми сигналами, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении», - говорится в сообщении правоохранителей. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Вчера, 11 мая, внедорожник столкнулся с автобусом на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. В результате происшествия на месте погибли четыре человека. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика