В крупном ДТП c микроавтобусом в Курганской области погибли четыре человека

Внедорожник столкнулся с автобусом на автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган. Инцидент произошел на 229 километре трассы. Согласно предварительным данным регионального МВД, водитель Ауди Q7, следовавший в сторону города Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Mercedes-Benz, который следовал из города Шадринска в сторону города Тюмени по маршруту «Шадринск – Исетское – Тюмень».

В результате происшествия на месте погибли четыре человека. Речь идет о двух водителях - мужчинах 1956 и 1957 годов рождения, а также двух пассажирах автобуса: девушке 2000 года рождения и мужчине 1955 года рождения.

Еще пятеро человек, включая четырех пассажиров автобуса и спутницу водителя Ауди Q7, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП ведут работу сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины аварии.