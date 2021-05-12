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Москалькова считает, что для получения права на оружие нужна характеристика с работы или учебы

Кира Карон
21:46 12.05.2021
По мнению Москальковой, человеку необходимо предоставить характеристику с места работы или учебы для приобретения лицензии на оружие.
Москалькова считает, что для получения права на оружие нужна характеристика с работы или учебы
© Фото: pixabay.com
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россиянин, который желает получить право на оружие, должен предоставить характеристику с места работы или учебы.

«Да, я считаю, что характеристика человека, которому выдается оружие, с места работы или учебы нужна», - сказала Москалькова РИА Новости.

Она добавила, что помимо справок из нарко- и психодиспансеров желающим, которые хотят получить право на оружие, необходимо проходить более глубокое обследование здоровья.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо обсудить анонимность в интернете, чтобы снизить там объем пропаганды насилия контентом. Он также добавил, что необходимо разработать порядок, который не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой.

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