Москалькова считает, что для получения права на оружие нужна характеристика с работы или учебы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россиянин, который желает получить право на оружие, должен предоставить характеристику с места работы или учебы.

«Да, я считаю, что характеристика человека, которому выдается оружие, с места работы или учебы нужна», - сказала Москалькова РИА Новости.

Она добавила, что помимо справок из нарко- и психодиспансеров желающим, которые хотят получить право на оружие, необходимо проходить более глубокое обследование здоровья.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо обсудить анонимность в интернете, чтобы снизить там объем пропаганды насилия контентом. Он также добавил, что необходимо разработать порядок, который не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой.