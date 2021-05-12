В стране и мире В Нижегородской области горит здание пилорамы на 900 «квадратах» Алексей Курильченко В деревне Кулагино произошел пожар на пилораме. © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на: В деревне Кулагино городского округа Семеновский Нижегородской области произошло возгорание пилорамы. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. «В 20.02 (мск) пожар локализован на площади 900 кв.м. Для ликвидации последствий пожара привлекаются 22 человека и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России – 8 человек и 2 единицы техники», - говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС. Вчера, 11 мая, в подмосковном Подольске произошло возгорание нежилого здания, на территории которого располагался склад и производство транспортной ленты. Площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика