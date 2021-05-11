В Подольске полыхает склад на площади 500 «квадратов»
В Подмосковье загорелось нежилое здание, присвоен второй уровень опасности.
© Видео: ВКонтакте, Подольск © Фото: ВКонтакте, Подольск
В подмосковном Подольске произошло возгорание нежилого здания, на территории которого располагался склад и производство транспортной ленты. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоен 2 ранг сложности.
«По состоянию на 18.00 площадь пожара составляет 500 кв.м. Привлекаемые силы и средства: 22 единицы техники, 75 человек, в том числе от МЧС 15 единиц техники, 50 человек», - говорится в сообщении на сайте подмосковного ГУ МЧС.
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Ранее сообщалось о пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, в котором погибли четыре человека. В региональном МЧС уточнили, что распространение огня удалось остановить на площади 225 квадратных метров.