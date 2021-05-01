Диетолог рассказала, как лучше всего есть пасхальные яйца

В Пасху соблюдавшим Великий пост следует съесть не более одного вареного яйца. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева в интервью радио Sputnik. Переедание яйцами может привести к повышенным нагрузкам на желудок, что в свою очередь может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Яйца вообще тяжелый продукт, поэтому можно начать с белка, потом потихоньку присоединить желток, потому что в этот день будет еще и кулич, возможно, пасха, какие-то шашлыки», — рассказала специалист.

Также Черняева предложила в Пасху есть перепелиные яйца - они меньше по размеру и содержат большее количество питательных веществ.

Ранее диетолог Екатерина Александрова рассказала, что в пасхальный период увеличивается число обращений в больницу с жалобами на желчные колики - зачастую это люди, которые начинают активно употреблять традиционные пасхальные блюда после длительного поста.