Генсек ООН призвал ВОЗ признать «Спутник V»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Всемирную организацию здравоохранения признать вакцину от коронавируса «Спутник V». Он поблагодарил Россию за создание препарата и предоставление возможности сотрудникам ООН привиться им.

«Мы, конечно, бы приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины "Спутник V", я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим то, что Российская Федерация предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН "Спутником V", и мы говорим о том, что это очень хороший знак», - заявил генсек.

Также Гутерреш заявил, что «Спутник V» является ключевым элементом для организации вакцинации в мире.