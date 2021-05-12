Генсек ООН заявил о ключевой роли «Спутника V» в процессе вакцинации в мире
Гутерреш заявил о ключевой роли российской вакцины от коронавируса в процессе вакцинации в мире.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, является ключевым элементом для организации вакцинации в мире. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Мы считаем, что "Спутник V" - это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации», - заявил Гутерреш.
Также в ходе конференции Гутерреш призвал Всемирную организацию здравоохранения признать «Спутник V». Он поблагодарил Россию за создание препарата.