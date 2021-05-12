Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС

Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов прокомментировал сообщения СМИ, в которых говорится о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.

«Эти реакции не прекращались, они постоянно идут, потому что те помещения, в которых эти реакции обнаружены, - самые грязные после аварии. Именно через эти помещения (так называемые подаппаратные помещения, то есть это под реактором), через которые эта масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала и опускалась ниже», - пояснил эксперт в интервью RT.

Он также добавил, что все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе - поучаствовали в расплавах. Они продолжат там находиться до тех пор, пока не распадутся. По мнению Кузнецова, этот процесс может длиться тысячелетиями.

Профессор добавил, что специалистами Курчатовского института эти проблемы давно изучены. По словам эксперта, на тему ядерных реакций выходило много монографий, где было полное описание всего.

«В этих подаппаратных помещениях вот этого расплава 60 тонн — ориентировочная величина. Всего ядерного топлива в реакторе РБМК порядка 190 тонн. Конечно, какое-то количество было выброшено в окружающую среду, но львиная часть осталась внутри ядерного реактора. Естественно, идут эти процессы распада, но они есть и будут идти. Для этого и первый саркофаг сделали, а после этого сделали второй саркофаг. И датчики там стоят, которые это контролируют», - заключил собеседник.

Ранее Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ об аварии на Чернобыльской АЭС. В перечне рассекреченных материалов оказались первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции.