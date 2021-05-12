Рябков: в ближайшее время решится вопрос выхода РФ из «Открытого неба»

Решение о выходе России из Договора по открытому небу решится в течение ближайших недель. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Вопрос сейчас идет о неделях ближайших», - заявил заместитель.

При этом Рябков отметил, что диалог с Вашингтоном о стратегической стабильности находится на начальном этапе, но затягивать его не стоит. При этом в диалоге с США приходится ограничиваться проблемами двустороннего характера. По словам заместителя, РФ призывает США прекратить эскалационную гонку и не нагнетать и без того напряженные отношения с РФ.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев полагает, что внесенный в Госдуму Владимиром Путиным проект о денонсации Договора по открытому небу является способом подтолкнуть США к принятию окончательного решения по ДОН.