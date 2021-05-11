Политолог назвал денонсацию ДОН способом подтолкнуть США к принятию решения

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев полагает, что внесенный в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным проект о денонсации Договора по открытому небу является способом подтолкнуть США к принятию окончательного решения по ДОН. Как рассказал политолог в комментарии «Звезде», перед администрацией Джо Байдена стоит выбор или поддержать решение, принятое предыдущей администрацией, и, соответственно, отказаться от договора, или, наоборот, вновь его поддержать.

«Поставить администрацию Байдена перед принятием конкретного решения: "да" или "нет". Либо администрация остается, то есть Соединенные Штаты в этом договоре об открытом небе либо подтверждают (решение. - Прим. ред.) администрации Трампа. Здесь есть одна тонкость, вроде бы администрация Байдена занимает позицию, что она в этом вопросе заметно отличается от администрации Трампа», - указал Васильев.

Он добавил, что решение США станет показателем того, привержен ли Вашингтон идеям стратегической стабильности.

«В данном случае Договор об открытом небе - своеобразный оселок, проверка, насколько вообще привержена идеям стратегической стабильности и продолжению обеспечения вот этой вот стабильности», - подчеркнул политолог.

Если США примут решение поддержать ДОН, то Москва и Вашингтон смогут далее общаться на предмет расширения договоров, обеспечивающих стратегическую стабильность, в том числе о ракетах средней и меньшей дальности.

Со своей стороны Россия уже заявляла о том, что ответ, который наша страна примет, будет симметричным, напомнил Васильев.

«Собственно говоря, Россия прямо с самого начала сказала, если Соединенные штаты Америки выйдут из этого договора окончательно, то и Россия тоже не видит смысла в нахождении в данном договоре, потому что в данном случае, если Соединенные Штаты выйдут, а их сотрудники по Европе останутся, то это будет одностороннего рода преимущество, которое получат именно страны НАТО в отношении инспекций российского воздушного пространства и стратегических сил», - указал специалист.

О планах России выйти из Договора по открытому небу, действовавшему с 24 марта 1992 года, российское внешнеполитическое ведомство объявило в январе. Это решение стало реакцией на выход из соглашения Соединенных Штатов.