Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не планирует покидать территорию Украины, несмотря на обвинения в госизмене. Об этом он заявил, после визита в офис генерального прокурора.

«Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал», - цитирует РИА Новости слова депутата.

Также Медведчук отметил, что официально ему не вручили подозрение, но ему удалось ознакомиться с документом. Адвокат депутата отметил, что заседание по делу в госизмене может состояться в четверг.

Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу расследования Генпрокуратуры страны о его госизмене и не отрицает вероятность своего ареста. При этом депутат не считает себя виновным.