«За 20 минут до теракта»: Дуров сообщил, когда стрелок из Казани создал свой канал в Telegram

Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram-канал стрелка из Казани был заблокирован в течение часа за призывы к насилию. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию», - сообщил Дуров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подписчики и жалобы начали появляться после того, как нападавший был уже задержан полицией. Дуров также добавил, что трагедию нельзя было бы предотвратить за такое короткое время, даже если бы правоохранители осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени: нападавший намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не давал никакой конкретики.

«Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани - искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии», - заключил Дуров.

По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен день траура. Соответствующее решение принял президент республики Рустам Минниханов.