СМИ: США выделят $18 миллиардов на новый истребитель-перехватчик ракет

Минобороны США планирует влить около 18 миллиардов долларов в создание, производство и обслуживание новых истребителей. Самолеты будут специализироваться на перехвате ракет из КНДР или Ирана.

Разработкой вариантов перехватчиков нового поколения займутся две компании. Финальный этап конкурса на строительство военной техники завершится, вероятнее всего, к 2026 году. Создать планируется общим счетом 31 самолет, 10 из которых будут использоваться для испытаний.

На технологические разработки будет потрачена большая часть средств - 13,1 миллиарда долларов. Итоговый продукт будет выпущен не позднее 2028 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ранее ВВС США сообщили о неудаче во время испытания новейшего гиперзвукового оружия. Причиной стали технические проблемы, которые не позволили запустить ракету-носитель.