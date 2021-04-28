Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: США выделят $18 миллиардов на новый истребитель-перехватчик ракет

Анна Берестовая
02:21 28.04.2021
Пентагон планирует сделать серьезное вложение для разработки самолетов перехватчиков нового поколения.
СМИ: США выделят $18 миллиардов на новый истребитель-перехватчик ракет
© Фото: kcnawatch. co Global Look Press
Читайте нас на:

Минобороны США планирует влить около 18 миллиардов долларов в создание, производство и обслуживание новых истребителей. Самолеты будут специализироваться на перехвате ракет из КНДР или Ирана.

Разработкой вариантов перехватчиков нового поколения займутся две компании. Финальный этап конкурса на строительство военной техники завершится, вероятнее всего, к 2026 году. Создать планируется общим счетом 31 самолет, 10 из которых будут использоваться для испытаний.

На технологические разработки будет потрачена большая часть средств - 13,1 миллиарда долларов. Итоговый продукт будет выпущен не позднее 2028 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ранее ВВС США сообщили о неудаче во время испытания новейшего гиперзвукового оружия. Причиной стали технические проблемы, которые не позволили запустить ракету-носитель.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:13 В стране и мире
Корабли США произвели предупредительные выстрелы перед кораблями КСИР в Персидском заливе
20:30 В стране и мире
Силы ЧФ РФ следят за кораблем ВМС США «Гамильтон» в Черном море
23:19 В стране и мире
Путин и Беглов обсудили меры по борьбе с COVID-19 и подготовку к ПМЭФ
23:01 В стране и мире
Лавров рассказал об отказе США разрешить дипломатический конфликт
22:11 Армия
ЦПВС добился прекращения огня в сирийской провинции Хасеке
Популярное
Популярное
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.