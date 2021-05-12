«Они напуганы»: отец двух учеников из школы в Казани рассказал, что дети боятся идти учиться

Житель Казани Ришат Нугманов рассказал «Звезде», что его дети - сын Марат и дочка Сафина - которые учатся в шестом и во втором классе той самой гимназии, на которую было совершено нападение, очень напуганы. Ребята уже дома осознали последствия трагедии, участниками и свидетелями которой они невольно стали.

«У меня двое детей в этой школе учились, сын - в шестом классе, а дочка - во втором классе. Когда мне прислали сообщение на Whatsapp о том, что в школе что-то взрывается, я сначала не поверил, думал, что это - фейк какой-то. Позвонил двум учителям - они не брали трубки. Потом звоню сыну, и он начал тихо со мною разговаривать: "Пап, к нам в школу ломятся, стучат, они что-то ломают, кричат". Я сначала был в шоке, если честно. Звоню супруге - говорю, что-то произошло, беги, говорю, туда - и все в таком вот нервном переживании», - рассказал мужчина.

Ришат Нугманов объяснил, что дети находятся в очень сложном психологическом состоянии, и им сейчас не обойтись без профессиональной психологической помощи. Она же необходима, вероятно, и некоторым взрослым.

«Сын шестиклассник даже не хочет в школу идти, говорит - папа, я не пойду. Поэтому я попросил бы главу республики Татарстан и президента Российской Федерации помочь этим детям поехать летом в какой-нибудь лагерь», - попросил Ришат Нугманов.

Как уточнил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, при стрельбе в гимназии №175 в Казани, которую открыл один из бывших учеников, погибли девять человек и 21 человек госпитализирован.